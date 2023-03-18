В рамках субботней программы 26-го тура Ла Лиги было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футболе 24".

Чемпионат Испании, 26-й тур

Альмерия – Кадис – 1:1

Голы: Мелеро, 90+7 – Рохер, 49

Эспаньол – Сельта – 1:3

Голы: Грагера, 86 – Вейга, 26, Аспас, 45 (пен), Перес, 82

Атлетико – Валенсия – 3:0

Голы: Гризманн, 23, Карраско, 49, Лемар, 67

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Игровой день открывали Альмерия и Кадис. Хозяева контролировали ход первого тайма и немало атаковали (11 ударов против 3), но после перерыва "желтая субмарина" воспользовалась одним из немногих моментов. Луис Эрнандес с аута бросил мяч в штрафную, а Марти Сальвадор Рохер в падении перевел его в ворота.

Альмерия была очень кусачей. В конце концов, хозяевам ударом вырвать ничью благодарю голу на 90+7 минуте. Мелеро реализовал пенальти и установил окончательный счёт встречи – 1:1!

Сельта поднялась в первую десятку Ла Лиги благодаря выездной победе над Эспаньолом. Галисийцы оформили комфортное преимущество еще в первом тайме благодаря голам Вейги и Аспаса – теперь в их активе 67,7% голов команды в текущем чемпионате. Перес же, ассистируя Вейге в первом тайме, в конце второго отличился и сам.

Эспаньол отыграл один гол, но на большее каталонцев не хватило. Финальный свисток зафиксировал победу Сельты со счётом 3:1. "Попугаи" остались в одном очке от зоны вылета.

Атлетико разгромил Валенсию в 200-м матче между этими коллективами. Преимущество было тотальным – мадридцы нанесли гораздо больше ударов (14-9), создали в шесть раз больше явных голевых моментов (6-1) и наработали на 2,23 ожидаемых гола. Вот какие моменты они создавали:

Преимущество конвертировали в вынос за час – в воротах "летучих мышей" отличились Гризманн, Карраско и Лемар (всего через три минуты после появления на поле, с паса Мораты, сыгравшего столько же).

Лино мог размочить счет, но угодил в штангу. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу мадридцев со счетом 3:0. Беспроигрышная серия Атлетико в противостоянии с Валенсией достигла 17 матчей, начавшись еще в 2014 году. "Матрасники" оторвались от четвёртой позиции на шесть очков, а от второй их отделяют пять пунктов.

Гризманн стал третьим после Винисиуса и Чуквуезе футболистом Ла Лиги, которому удалось набить двузначные цифры голов и ассистов во всех турнирах сезон (10+10). В целом, в активе Антуана уже 148 голов за Атлетико – всего на 25 меньше, чем у лучшего бомбардира в истории клуба (Луиса Арагонеса).

Турнирная таблица чемпионата Испании