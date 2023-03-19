Лацио одержал победу над Ромой в поединке 27-го тура Серии А. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

К римскому дерби – одному из самых принципиальных в Европе – команды подходили соседями в турнирной таблице. Лацио с 49 очками занимал третье место, а Рома с 47 пунктами на ступеньку ниже. Сама игра в первом тайме была далеко из не самых интересных с точки зрения футбола. Лацио имел преимущество по ударам, но из опасных можно вспомнить слабый удар Фелипе Андерсона из пределов штрафной.

Впрочем, даже несмотря на это, команды не оставили болельщиков без шоу. Уже на 32 минуте Ибаньес оставил Рому в меньшинстве, получив вторую желтую. Конфликты продолжились и перед перерывом, когда помощник Моуринью решил спровоцировать Педро – тогда чуть ли не вся скамейка запасных Лацио пошла защищать испанца. Красные карточки достались тренеру вратарей Ромы и одному из помощников Сарри.

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Второй тайм команды начали скромно, но на 53 минуте Луис Альберто едва не вывел Лацио вперед дальним ударом – Руи Патрисиу едва справился с ударом под перекладину. "Орлы" продолжали пользоваться своим численным преимуществом – Альберто имел еще две дальние попытки, а затем Патрисиу спасал "волков" после ударов Педро и Фелипе Андерсона.

На 64 минуте Лацио наконец забил гол: Дзакканьи выскочил один на один с голкипером и не думая пробил под дальнюю штангу. Рома очень быстро отыгралась через автогол Казале, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. Лацио продолжал нагнетать у ворот Ромы, которая на последних минутах большими силами прижималась к собственным воротам.

Финальный свисток зафиксировал победу Лацио, который набрал 52 очка и опередил Интер (но "нерадзурри" сегодня встретятся с Ювентусом, начало в 21:45). Рома осталась пятой с 47 пунктами.

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