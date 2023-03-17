Лига Европы УЕФА 2022/23, 1/8 финала, ответные матчи

Реал Сосьедад – Рома – 0:0

Удаление: Фернандес, 90+8 (Реал Сосьедад)

Унион Сен-Жилуаз – Унион Берлин – 3:0

Голы: Теума, 18, Амани, 63, Лапуссен, 90+4

Удаление: Хаберер, 80 (Унион Берлин)

Ференцварош – Байер – 0:2

Голы: Диаби, 3, Адли, 90+2

Реал Сосьедад в домашнем матче против Ромы должен был отыгрывать 0:2, с которыми завершил в Риме. Подопечным Жозе Моуринью было очень трудно – в конце первого тайма им отменили гол с углового (мяч задел прижатую руку Смоллинга), а Карсдорпу сломали нос. В атаке "волки" совсем не впечатляли, нанеся всего три удара по воротам.

Баски доминировали, организовав ряд опасных моментов. Лучший из них упустил Оярсабаль, который после розыгрыша корнера стрелял из центра штрафной в голкипера, а при добивании попал в перекладину. В целом, Реал Сосьедад наиграл на 1,83 ожидаемых гола, однако забить не удалось ни одного. Рома проходит в четвертьфинал ЛЕ!

"Союзное дерби" между бельгийским и немецким Унионами обещало быть очень интересным, ведь встреча в Берлине завершилась со счетом 3:3. Впрочем, второй матч команда из Бундеслиги провалила тотально. Сен-Жилуаз нанес вдвое больше ударов (13-6), а статистика больших голевых моментов шокировала – 6:1 в пользу хозяев.

Своё преимущество бельгийцы конвертировали в четыре гола, один из которых не засчитали из-за офсайда. В воротах берлинцев отличились Теума, Лапуссен и Амани, причем последний еще и два ассиста отдал. Немцы так ничем и не ответили, поэтому финальный свисток зафиксировал разгромную победу Сен-Жилуаза. Бельгийский Унион шагает в свой первый еврокубковый четвертьфинал!

Ференцварош после поражения Байеру в Германии не смог сохранить интригу хотя бы в течение пяти минут. Уже на 3-й немцы открыли счет усилиями Диаби. Гости перебили подопечных Стаса Черчесова по ударам (17-9) и наиграли почти на три ожидаемых гола – столько же и забили.

Правда, результативный выстрел Диаби в середине второго тайма отменили из-за офсайда. Зато Мусса ассистировал на Алди в компенсированное время добил соперника. 0:2 Команда, которую возглавляет сторонник путина, бесславно завершает еврокубки.

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