Джимми Флойд Хассельбайнк согласился прекратить любую рекламную деятельность с букмекерскими компаниями на время своей работы в сборной Англии. Об этом информирует Yahoo Sport.

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Хассельбайнк принял это решение через три дня после того, как находящаяся под санкциями Украины букмекерская компания Parimatch опубликовала с ним интервью. Это интервью состоялось 10 февраля и могло поставить Хассельбайнка в неловкое положение.

Также в конце января Джимми Флойд дал еще одно интервью Safe Betting Sites, в котором заявил, что его бывший клуб Челси должен приобрести будущим летом капитана Тоттенхэма Харри Кейна за 50 млн фунтов стерлингов.

Экс-форвард сборной Нидерландов по-прежнему является послом Челси. В сборной Англии он заменил Криса Пауэлла и будет выполнять функции тренера нападающих.

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