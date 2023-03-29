"Ну, это вопрос точно не ко мне. И этих вопросов не хочу касаться. Какой смысл, если мы сейчас с тобой поговорим о том, кто уйдет, или не уйдет. Это вопрос – к президенту клуба, к людям, которые принимают соответствующие решения. Но важно понимать, что для команды остаться посреди сезона без тренера – это очень сложная ситуация.

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Кроме того, надо учитывать, что Луческу поддерживают многие руководители клуба, а футболисты команды симпатизируют и ему, и его тренировочному процессу. Тем более, что просто сейчас во всем разобраться может только Луческу. Ведь со стороны невозможно понять, что именно команда сделала неправильно в том или ином матче – для этого надо знать установки тренера на игру, быть на тренировках команды.

А со стороны можно сказать лишь то, что я уже неоднократно говорил: команде необходимы два-три футболиста, от которых в игре можно будет оттолкнуться. Ну нельзя уже все время играть "в крови", в подкатах, постоянно "убиваться" на поле. Мало того, что это неэффективно, то это еще и никому не интересно – никто на такой футбол смотреть не захочет", – отметил Буряк в интервью Dynamo.kiev.ua.

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