"О каких впечатлениях можно говорить, если у нашей команды не было ни ударов по воротам, ни никакой остроты, ни опасных проходов? Что мы создали за два тайма? Ничего особенно. В футболе ведь все зависит от создания и реализации моментов. Если концовки в организации атак нет, то победного результата не достигнешь.

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Можно разве что держать мяч в середине поля, рассчитывая на ничью. Но не более того. Англия же забила два мяча, сделала свое дело – а потом играла в свое удовольствие, ничего не давая сделать нашей сборной. Соперник обеспечил результат – и больше ничего ему и не надо было.

К сожалению, чего-то нам не хватает. Даже не знаю, чего именно. Одна из причин, как по мне – неоптимальный состав. При этом следует отдать должное уровню соперника: Англия есть Англия, это настоящая машина. То, что сборная Украины начала отбор матчем против Англии – это плюс или минус? Понятное дело, Англия – фаворит. Впрочем, как и Италия, которая, несмотря на поражение от англичан в первой встрече, в остальных поединках добавит в игре и будет бороться за то, чтобы выйти в финальную часть со второй позиции.

Как бы там ни было, а нашей команде нужно было максимально выложиться на Уэмбли, чтобы доказать, что она чего-то стоит. Выложиться и вырвать в Англии хотя бы ничью – и то было бы неплохо. А так мы увидели игру в одни ворота... Обидно, что мы так готовились к этой встрече – и в итоге получили два гола в первом тайме. Во втором хозяева поля фактически матч доигрывали", – поделился Яремчук в интервью UA-Футбол.

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