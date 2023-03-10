Легенда Ливерпуля установил возрастной рекорд Лиги конференций
10 марта 13:39 - Читати українською
Голкипер Вильярреала Пепе Рейна вписал свое имя в историю третьего по престижности евротурнира.
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Мануэль Тригерос 28’
28’ Мануэль Тригерос
"Желтая субмарина" приехала в гости к Андерлехту на первый матч 1/8 финала ЛК. Дуэль завершилась ничьей 1:1, ворота гостей защищал Рейна.
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Это позволило испанскому киперу установить уникальный рекорд. Пепе стал старейшим игроком в истории турнира, на момент встречи ему было 40 лет и 190 дней! Ответный матч против бельгийцев запланирован на 16 марта.
Заметим, в этом сезоне воспитанник Барселоны, успевший стать легендой Ливерпуля (394 матча), наиграл 16 поединков за Вильярреал во всех турнирах, 4 из них отстоял на ноль.
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