Легендарный бомбардир ведет популярный канал Bobo TV вместе с другими знаковыми экс-игроками Серии А – Даниэле Адани, Николой Вентолой и Антонио Кассано.

Лига чемпионов: определились все четвертьфиналисты – неожиданное доминирование Италии

Четверка месяц назад, еще перед первыми матчами, прогнозировала победителей пар 1/8 финала Лиги чемпионов. Виери показал потрясающий результат – восемь из восьми! Адани угадал 6 победителей, а Вентола с Кассано всего по 4. Интересно, что Никола надеялся на РБ Лейпциг против Сити, а Антонио принципиально ставил против своих бывших команд (Реал, Милан и Интер – все прошли).

Добавим, что жеребьевка четвертьфиналов ЛЧ состоится завтра (17 марта), начало в 13:00 по киевскому времени.

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