Райан Гиггз не попадет в Зал славы Премьер-лиги из-за предстоящего судебного разбирательства по обвинению в жестоком обращении с бывшей девушкой.

Гиггз, который выиграл Премьер-лигу рекордные 13 раз в составе Манчестер Юнайтед, снова стал заметным отсутствием в последнем списке претендентов на вхождение в зал славы АПЛ. Об этом информирует Yahoo Sport.

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Сообщается, что решение исключить Райана из номинантов связано со вторым разбирательством по делу в нападении валлийца на свою бывшую девушку. По итогам первого судебного процесса присяжные не смогли вынести вердикт. Валлиец был арестован 1 ноября 2020 года, и с тех пор находится на свободе под залогом.

Вместо Гиггза в список номинантов вошли Гари Невилл, Рио Фердинанд, Майкл Каррик, Неманья Видич, Энди Коул, Тони Адамс, Джон Терри, Майкл Оуэн, Сол Кэмпбелл, Петр Чех, Эшли Коул, Джермейн Дефо, Лес Фердинанд, Робби Фаулер и Яя Туре.

Трое игроков из этого списка займут свое место в официальном зале славы АПЛ – они присоединятся к уже 16 избранным легендам. Выбирать легенд будут болельщики посредством голосования.

Сейчас в зал славы АПЛ входят Дэвид Бекхэм, Деннис Бергкамп, Эрик Кантона, Тьерри Анри, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Алан Ширер, Серхио Агуэро, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Уэйн Руни, Петер Шмейхель, Пол Скоулз, Патрик Виейра и Ян Райт.

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