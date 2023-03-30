Английский Премьер-лига стремится отметить нескольких игроков за их достижения в чемпионате.

Недавно два легендарных тренера сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер попали в зал славы АПЛ. Настала очередь определить трех игроков, которые присоединятся к наставникам.

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Среди номинантов 15 игроков: Тони Адамс, Сол Кэмпбелл, Майкл Каррик, Петр Чех, Энди Коул, Эшли Коул, Джермейн Дефо, Лес Фердинанд, Рио Фердинанд, Робби Фаулер, Гарри Невилл, Майкл Оуэн, Джон Терри, Яя Туре.

Победители определятся по результатам проходящего на сайте голосования болельщиков АПЛ. Каждый может отдать голос только за троих любимых игроков.

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