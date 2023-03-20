Бывший эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко имеет немного другое мнение относительно игроков Шахтера, чем Евгений Левченко, о чем сообщил в присущей для себя манере.

"Прочитал Левченко, который рассказал о трех прогрессирующих игроках Шахтера: Судакове, Бондаре и Конопле. Жень, ты занимаешься профсоюзами, вот и занимайся. Но лучше не угадывай кто из футболистов здесь вырастет, а кто нет.

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Судаков, возможно, еще станет футболистом. Насчет Бондаря, я думаю даже комментировать не надо, он вообще в Шахтере не должен был находиться ни разу. Вот как Жека, в Шахтере-2. Ну и Конопля, вы знаете, для меня человек, который делает подкаты спиной... Дальше я думаю, вы сами разберетесь", – поделился Леоненко на собственном Telegram-канале.

Напомним, что на днях Шахтер с треском проиграл Фейеноорду (1:7) и вылетел из 1/8 финала Лиги Европы. В чемпионате Украины "горняки" пока первые, набрав 42 очка.

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