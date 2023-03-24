"Сейчас просто это модная модель играть на фланге защиты со смещением в центр. Пользуясь случаем, передаю привет Вацку, который говорил, что я не разбираюсь в футболе. Я считаю, что футбол никуда не ушел, и скорее Блохина и Беланова никто еще не бегал.

Только тупой или слепой не понимает роль Зинченко в Арсенале": Вацко защитил игрока "канониров" от нападений Леоненко

Зинченко просто удачлив. Почему вы взяли, что в Англии о нем пишут не трактористы? Может, он платит за статьи о себе, я же не знаю. В Украине он точно платит, я даже знаю кому, но не буду говорить. Однако я за это не виню Зинченко.

Пишут, что он супер, а смотришь на статистику – один гол и два ассиста. У нас такие, как Вацко, любят смотреть в таблицу, где Арсенал идет на первом месте, и делать выводы. А если брать именно Вацка, то он просто читает иностранную прессу и передает ее", – цитирует Леоненко FanDay.

К слову, 26-летний Зинченко провел 27 поединков за Арсенал (один гол и два ассиста), но уже стал одним из лидеров команды и любимцем болельщиков.

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