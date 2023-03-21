"Вы слышали объяснение Конопли, а выводы делайте сами. Лет 10-15 назад в сборную Украины люди без ног ездили, потому что это сборная. Если ты нужен своему государству, главной команде, то не совсем корректно делать паузу для лечения именно на матче сборной. Тем более, это поединок против Англии, но сейчас новое поколение, сейчас новые отношения. Не хочу это комментировать...

Конопля объяснил выход на поле в составе Шахтера после просьбы пропустить матч за сборную Украины

Я когда-то тоже рос с национальной сборной, было много выездов. Я знаю, что такое отдаваться за национальную сборную, убиваться за нее. Насколько это почетно когда-то было. Люди мечтали попасть даже в резервный список сборной. А сейчас новое поколение. Пусть разбираются сами, пусть Ротань дает свои комментарии. Возможно, это правильно, и так можно делать. Возможно, были какие-то договоренности. Факты вы знаете, поэтому выводы делайте сами", – резюмировал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, Коноплю в заявке сборной Украины заменил 28-летний дебютант Денис Мирошниченко из Александрии.

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