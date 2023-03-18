"У нас хорошая команда, возможно, 1-2 смены и не сделают эту команду идеальной, но она будет более конкурентоспособной. Да, иногда мы говорим о мелочах, но если это изменить, будет еще лучше.

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В этом сезоне у нас были проблемы в Лиге чемпионов, и это то, что мы должны поправить. Однако пока мы не готовы бороться на самом высоком уровне за три титула: ЛЧ, лигу и кубок. Это невозможно, это закономерно. В футболе невозможно что-то изменить через неделю или месяц, на все нужно время.

Всегда хотел играть в Ла Лиге. Вы знаете, что у Барселоны много проблем. Но когда я увидел путь, по которому они хотят идти, сказал: "Я могу быть частью этого". Увидел вызов и сказал, что готов его принять.

Мне 34, но это только цифра. Знаю, что могу играть еще несколько лет на самом высоком уровне, не знаю точно сколько, но я всегда был счастлив играть. Я больше забочусь о ментальных вещах, чем о физических", – цитирует Левандовски Marca.

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