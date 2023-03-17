Хавбек Барселоны Педри вернулся к тренировке с командой. Наставник каталонцев Хави рассчитывал, что игрок сможет в ближайшем туре выйти на поле.

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Как сообщает AS, полузащитник не завершил тренировку из-за дискомфорта. Его участие в поединке против Реала практически исключено, а также он рискует пропустить матчи сборной Испании на следующей неделе. Педри больше месяца не играет из-за повреждения мышц правого бедра.

Заметим, что это не первая потеря Хави перед Классико. Усман Дембеле продолжает восстанавливаться от травмы и не сможет помочь своей команде. Барселона сыграет против Реала в 26-м туре Ла Лиги 19 марта. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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