Бёрнли опоздал с подачей финансовой отчётности, в связи с чем Английская футбольная лига наказала клуб трансферным эмбарго. Об этом информирует официальный сайт клуба. Согласно ВВС, задержка с подачей отчётности была связана со сменой аудиторов. Это заняло больше времени, чем ожидалось.

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Клуб заявил, что EFL не выявит проблем со счетами. В настоящее время руководство Бернли сотрудничает с организацией и делает всё возможное, чтобы уже в следующем месяце трансферное эмбарго было снято. Именно в этот период Бернли планирует подавать заявку на его снятие.

Команда Венсана Компани лидирует в Чемпионшипе с 80 очками в 36 матчах. Её отрыв от второго места составляет 13 очков.

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