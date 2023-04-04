В понедельник, 3 апреля, состоялся шоу-матч из Counter-Strike, в котором приняли участие бойцы Азова, футболисты и киерспортсмены. Главной целью "Курса молодого игрока" стал сбор 1 млн. грн. на автомобиле для полка Азов, который продолжает защищать нашу землю от захватчиков.

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В матче приняли участие полузащитник Динамо Николай Шапаренко, представлявший "Киевский режим", и игрок польской Краковии Евгений Коноплянка, который играл за "Зверобой". Победу одержала команда футболиста киевского клуба. В какой-то момент поединка состоялась дуэль на пистолетах между Шапаренко и Коноплянкой, завершившейся в пользу игрока Динамо.

Согласно информации Isport, зрители задонатили даже более 1 миллиона гривен. Собранные средства потратят на приобретение автомобилей для военных.

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