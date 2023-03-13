"Из того что я знаю, Николай Шапаренко сразу настроил себя на очень тщательный и жертвенный процесс восстановления. Он не раскис, не запаниковал, не впал в депрессию, не забухал, он был четко настроен сразу, он сильный очень с точки зрения характера парень.

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Травма действительно тяжелая и многие футболисты, которые переживали такие травмы, тренеры, врачи, они говорят прежде всего о психологическом эффекте. То есть, сначала идет работа над восстановлением, а дальше преодоление страха в игре. Шапаренко восстанавливается в Бельгии, в Антверпене.

Из того что я знаю, работает как вол, очень мотивирован, уже начал даже с мячом немного работать и даже по воротам легонько бьет. В Динамо его ожидают в общей группе в середине или второй половине апреля. На поле, если все будет хорошо, он должен был бы вернуться в мае.

Шапаренко сейчас самый главный экономический актив киевского Динамо, я думаю, именно он должен был бы стать следующим серьезным трансфером из Динамо в Европу. А если бы не травма, по той игре, что он демонстрировал летом, Динамо уже бы имело интересные предложения по нему", – поделился Вацко в программе Вацко On Air.

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