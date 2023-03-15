Антони не попал в заявку на ответный матч с Бетисом, который будет сыгран в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Бразилец отсутствовал на последней тренировке своей команды из-за болезни, информирует The Athletic.

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Эта новость стала для наставника "красных дьяволов" Эрика Тен Хага еще одним ударом, так как вчера другой вингер команды Алехандро Гарначо травмировал связки голеностопа.

Сообщается, что из лазарета в общую группу вернулись Марсель Забитцер, Антони Марсьяль и Виктор Линделёф.

В первом матче Манчестер Юнайтед одолел Бетис со счётом 4:1. Ответная встреча состоится в четверг, 16 марта.

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