"Миколенко? С тех пор, как он пришел в Эвертон, он был блестящим. Виталий переживает чрезвычайно тяжелые времена из-за того, что творится у него на родине.

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С Миколенко прекрасно работать, он очень простой и классный игрок. В сборной Украины есть много хороших игроков, поэтому мы должны быть сосредоточенными", – приводит слова Пикфорда Sky Sports.

Напомним, что Миколенко присоединился к Эвертону в начале 2022 года, за который выступает и Джордан Пикфорд. Виталий в этом сезоне сыграл в 28 матчах за "ирисок", но не отличался результативными действиями.

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