Франция, 26 тур

Клермон – Ланс – 0:4

Голы: Опенда, 30, 34, 35, Клод-Морис, 76

Аяччо – Монпелье – 0:1

Гол: Ваи, 68

Анже – Тулуза – 0:2

Голы: Деслер, 37, Даллинга, 46

Нант – Ницца – 2:2

Голы: Сиссоко, 30, Мохамед, 87 – Моффи, 4, Ндаишимие, 70

Лорьян – Труа – 2:0

Голы: Дьенг, 8, Диарра, 90

Монако – Реймс – 0:1

Гол: Балогун, 51

Открывали воскресную программу во Франции Клермон и Ланс. Команда Франка Эса долгое время не могла избавиться от проблем в атаке. Едва один гол "красно-золотые" могли организовать. В этом туре Ланс прорвало, а главное их лучшего бомбардира Опенда, не забившего с января. Нападающий оформил хет-трик за пять минут, что в Лиге 1 произошло впервые с 2005 года. Подопечные Эса впервые победили за четыре тура.

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Монпелье по возвращении Мишеля Дер Закаряна на скамью запасных не проигрывает пять матчей подряд. В игре против Аяччо не удалось забить много, но одного гола было достаточно для того, чтобы получить три балла. Тулуза и Лорьян уверенно справились с аутсайдерами, обыграв Анже и Труа соответственно. Ницца не смогла удержать победу над Нантом. Терем Моффи отличился голом и результативной передачей.

Монако на своем поле потерпел поражение от Реймса. Нападающий Балогун, принадлежащий Арсеналу, забил свой 16 гол в Лиге 1. Монегаски потеряли третье место и опустились на четвертое.

Турнирная таблица чемпионата Франции.

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