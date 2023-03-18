Лига 1: Ляказетт забил 150-й гол за Лион, но это не помогло команде обыграть Нант
Состоялся первый матч 28-го тура чемпионата Франции. Результат – в этой новости на "Футбол 24".
Франция, 28 тур
Лион – Лилль – 1:1
Голы: Ляказетт, 24 – Люкеба, 2 (аг)
Начало матча не принесло Лиону ничего хорошего. На второй минуте Нант повел в счете. Молодой защитник "ткачей" Кастелло Люкеба переправил мяч в свои ворота. Команда Лорана Блана пыталась быстро отыграться, но Ляфон несколько раз спасал свою команду. На 24 минуте, после путаницы в штрафной "канареек", Александр Ляказетт забил свой 150-й гол за Лион. Хозяева продолжили наседать на ворота Нанту и имели несколько острых моментов.
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После перерыва ткачи продолжали владеть инициативой, но подопечные Комбуаре неплохо действовали благодаря контрпрессингу. Команды обменивались опасными моментами и пытались сменить счет на табло в свою пользу. Нант был немного ближе к забитому голу, чем хозяева. На 65-й минуте матча Александр Ляказетт получил повреждение и был вынужден покинуть поле. Все попытки Лиона забить еще один гол были неудачными. До финального свистка счет в матче так и не изменился. Второй раз подряд "ткачи" не смогли одержать победу на своем поле.
После 28 туров команда Лорана Блана находится на 10 строчке в турнирной таблице Лиги 1. В активе Лиона 41 балл. От зоны еврокубков "ткачи" отстают на шесть очков. Нант занимает 14-е место с 30 пунктами. Команда Комбуаре опережает зону вылета на семь очков.
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