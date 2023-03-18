Франция, 28 тур

Лион – Лилль – 1:1

Голы: Ляказетт, 24 – Люкеба, 2 (аг)

Начало матча не принесло Лиону ничего хорошего. На второй минуте Нант повел в счете. Молодой защитник "ткачей" Кастелло Люкеба переправил мяч в свои ворота. Команда Лорана Блана пыталась быстро отыграться, но Ляфон несколько раз спасал свою команду. На 24 минуте, после путаницы в штрафной "канареек", Александр Ляказетт забил свой 150-й гол за Лион. Хозяева продолжили наседать на ворота Нанту и имели несколько острых моментов.

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После перерыва ткачи продолжали владеть инициативой, но подопечные Комбуаре неплохо действовали благодаря контрпрессингу. Команды обменивались опасными моментами и пытались сменить счет на табло в свою пользу. Нант был немного ближе к забитому голу, чем хозяева. На 65-й минуте матча Александр Ляказетт получил повреждение и был вынужден покинуть поле. Все попытки Лиона забить еще один гол были неудачными. До финального свистка счет в матче так и не изменился. Второй раз подряд "ткачи" не смогли одержать победу на своем поле.

150 - Auteur de son 150e but avec l'OL, Alexandre Lacazette est désormais le 2e meilleur buteur de l'histoire de Lyon toutes compétitions confondues, derrière Fleury Di Nallo (222), dépassant Bernard Lacombe (149). Général. #OLFCN pic.twitter.com/CEFhxWZLWZ — OptaJean (@OptaJean) March 17, 2023

После 28 туров команда Лорана Блана находится на 10 строчке в турнирной таблице Лиги 1. В активе Лиона 41 балл. От зоны еврокубков "ткачи" отстают на шесть очков. Нант занимает 14-е место с 30 пунктами. Команда Комбуаре опережает зону вылета на семь очков.

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