Лига Европы, 1/8 финала. Первые матчи

Рома – Реал Сосьедад 2:0

Голы: Эль-Шаарави, 13, Кумбулла, 87

Байер – Ференцварош 2:0

Голы: Демирбай, 9, Тапсоба, 86

Унион Берлин – Унион Сент-Жилуаз 3:3

Голы: Юранович, 42, Кнохе, 69, Михель, 89 – Бонифаце, 28, 72, Вертессен, 58

На 69-й минуте Кнохе не реализовал пенальти (вратарь)

Вратарь Реала Сосьедад Алекс Ремиро был близок к статусу главного антигероя матча на римском Олимпико. Только в течение первого тайма он дважды ошибся у своих ворот, и эти ошибки едва не стоили ему пропущенных мячей – игрокам Ромы не хватило банального везения, чтобы наказать голкипера.

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В пропущенном от Эль-Шаарави мяча Ремиро точно не виноват. В этом голевом эпизоде неожиданно тонко сыграл Тамми Абрахам, что ему не свойственно в принципе: англичанин ушёл от защитника соперника резким разворотом, после чего сделал подачу на дальнюю штангу. "Фараону" оставалось лишь первым добраться до мяча и послать его в сетку.

Гости ответили попаданием Кубо в штангу в первом тайме и сумасшедшим промахом Мерино из убойной позиции после перерыва. Микель откровенно простил Рому, но Моуринью после матча наверняка скажет, что его команда добыла победу в тот способ, в который он планировал.

Чего Жозе точно не планировал, так это потерять Лоренцо Пеллегрини. В столкновении с соперником капитан римлян разбил себе голову в кровь и был вынужденно заменён...

В самом конце встречи свой редкий мяч за Рому забил центральный защитник Мараш Кумбулла. 2:0 – римляне подтвердили свой статус фаворита и едут в Сан-Себастьян преисполненные уверенностью.

Ференцварош пропустил в Леверкузене быстрый мяч, но даже при таком раскладе действовал очень закрыто и ставил перед собой цель не пропустить повторно. Байер владел тотальным преимуществом, и при каждом удобном случае беспокоил ворота Дибуша. Добыть комфортное преимущество команда Хаби Алонсо смогла только после перерыва – Тапсоба присоединился к Демирбаю в списке авторов голов. Ференцварош создал за весь матч только один по-настоящему опасный момент – еще в первом тайме Захариассен проверил на прочность перекладину ворот хозяев.

В третьем "союзном дерби" в сезоне традиция обмениваться минимальными гостевыми победами была прервана. В групповом этапе Лиги Европы бельгийский Унион победил в Берлине со счётом 1:0, а немецкий Унион – с таким же счётом одержал победу в Бельгии. На сей раз Унион Сент-Жилуаз был близок, чтобы снова отпраздновать победу в Берлине, но немного не дотерпел – хозяева смогли спастись в самом конце матча.

Что интересно, в отличие от голов немецкой команды, у всех голов бельгийцев есть авторы ассистов.