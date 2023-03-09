В четверг, 9 марта, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги конференций. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига конференций, 1/8 финала

Базель – Слован – 2:2

Голы: Амдуни, 6, Зекири, 40 – Медведев, 18, Абубакари, 71

Лех – Юргорден – 2:0

Голы: Милич, 39, Мархвински, 82

Фиорентина – Сивасспор – 1:0

Гол: Барак, 69

Удаление: Градель, 90+4 (Сивасспор, красная карточка)

Гент – Истанбул Башакшехир – 1:1

Голы: Гифт, 35 – Окака Чука, 16

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Базель дома расписал боевую ничью со Слованом. Хозяева вышли вперед уже в начале матча, но в середине тайма пропустили в ответ. Зекири сумел удвоить преимущество швейцарцев незадолго до перерыва, но удержать победу им не удалось – братиславцы после отдыха восстановили статус-кво, сохранив максимальную интригу на ответный матч.

Лех добыл комфортное преимущество над Юргорденом. Поляки забили по голу в каждом из таймов, не позволив сопернику создать что-то у своих ворот. Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили, выступающий за польскую команду в аренде, попал в заявку, но на поле так и не вышел.

Фиорентина не без проблем одолела Сивасспор. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в середине второго тайма. Уже в добавленное время турки остались в меньшинстве – Градель за грубую игру получил красную карточку. Но воспользоваться численным большинством итальянцы не успели.

В еще одном матче Гент разошелся миром с Истанбул Башакешехиром. Команды обменялись голами в первом тайме (бельгийцам пришлось отыгрываться), а после перерыва играли больше на защиту.

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