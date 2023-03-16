Лига конференций, 1/8 плей-офф финала

Сивасспор – Фиорентина – 1:4 (первый матч 0:1)

Голы: Есильюрт, 35 – Артур, 44, Миленкович, 62, Гутас, 79 (аг.), Кастровилли, 89

Удаление: Арслан, 81 (прямая красная, Сивасспор)

Слован – Базель – 2:2, пенальти 1:4 (первый матч 2:2)

Голы: Абубакари, 11, Куцка, 17 – Каллафьори, 53, Амдуни, 90+3

Юргорден – Лех – 0:3 (первый матч 0:2)

Голы: Марчвински, 77, Квеквескири, 90+1, Скурас, 90+2

Удаление: Даниэльсон, 44 (прямая красная, Юргорден)

Сивасспор сохранял надежду пройти дальше после первого поединка. Добавил веры в силы турок и Есильюрт, отличившийся шедевральным дальним выстрелом. Но Фиорентина на классе собралась, оформила разгром и прошла дальше.

Довольно безопасно чувствовал себя Лех, который уехал после 2:0 дома в гости к Юргордену. Шведов в конце первого тайма подвел Даниэльсон, получив прямую красную. Поляки, за которых играет Георгий Цитаишвили (сейчас травмирован), воспользовались многочисленным большинством в конце дуэли – Зеттершторм трижды вытаскивал мяч из ворот.

Большая интрига была в противостоянии Слована и Базеля, ведь первая дуэль завершилась со счетом 2:2. Серьезную заявку на проход словаки сделали уже до экватора первого тайма, забив дважды. Калафьори голом на 53 минуте вернул швейцарцам надежду, а тотальное преимущество на 90+3 конвертировалось в гол Амдуни. Ожесточенная дуэль перешла в овертаймы, а затем и в серию пенальти, где гораздо более точным был Базель (4:1).

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