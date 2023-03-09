Лига конференций, 1/8 финала

АЕК Ларнака – Вест Хэм – 0:2

Голы: Антонио, 36, 45+2

Андерлехт – Вильярреал – 1:1

Гол: Дреер, 57 – Тригерос, 28

Шериф – Ницца – 0:1

Гол: Амрауи, 45+4

Похоже, сказка главного обидчика украинских клубов в еврокубках в этом сезоне близка к завершению. АЕК очень неплохо начал домашний поединок против Вест Хэма. В какой-то момент казалось, что все идет по сценарию Ларнаки. Однако банальный провал защитников после подачи с фланга позволил Антонио открыть счет. Теперь уже Вест Хэм мог диктовать условия и перед перерывом увеличил свое преимущество. Антонио оформил дубль. На старте второго тайма Майклу считанных сантиметров не хватило для хет-трика – мяч попал в штангу.

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Вильяреал сменил черную полосу на светлую. Подопечные Кике Сетьена после четырех поражений подряд выиграли два матча Ла Лиги и расписали ничью в еврокубках. Первым забил Андерлехт – гол не засчитали из-за офсайда. Бельгийцы не получили положительного импульса и вскоре провалились в обороне. Чуквуэзе вырезал подачу на Тригероса, которого никто не накрыл. У хозяев не клеилась позиционная игра, зато с ударами все было хорошо. Попытка Дрейера издалека получилась роскошной – 1:1. В этой дуэли все решится в Испании.

Шериф неплохо подготовился к возобновлению сезона, чего не скажешь о газоне стадиона в Кишиневе. На таком поле об игре в качественный футбол можно забыть. Неудивительно, что судьбу этого матча решил дальний удар. Максим Коваль явно не ожидал такой дерзости от Амрауи, потому не сумел спасти свою команду. В конце Шериф бросил все силы на то, чтобы отыграться. Даже забил, но из офсайда. В домашнем матче у Ниццы будет преимущество не только собственного поля, но и в счете. Однако у тираспольцев уже есть опыт, как отыгрывать дефицит. Именно так они прошли Партизан в предыдущем раунде ЛК.