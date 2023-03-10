Бывший форвард Тоттенхэма, Барселоны и сборной Англии Гари Линекер, по крайней мере, в ближайшее время не будет радовать аудиторию культовой программы Match of the Day.

Компания BBC объявила об отстранении 62-летней звезды из-за публичного выражения своих политических взглядов. Линекер резко осудил планы британского правительства ввести жесткие ограничения на прием беженцев.

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"Господи, это ужасно. Это просто непомерно жестокая политика, направленная на самых незащищенных людей. Методы, не отличающиеся от того, что использовался в Германии 30-х годов. Или со мной что-то не так?" – написал Линекер в Twitter. Легенда английского футбола также известен своей пылкой поддержкой Украины.

Good heavens, this is beyond awful. https://t.co/f0fTgWXBwp — Gary Lineker (@GaryLineker) March 7, 2023

"Гари Линекер не будет выступать на Match of the Day, пока мы четко не согласуем использование им социальных сетей. Когда дело доходит до футбольного и спортивного освещения, Гари не имеет равных. Мы никогда не говорили, что он должен отказаться от своих мыслей или не может иметь точку зрения на важные для него вопросы. Впрочем, мы также говорили, что он должен держаться подальше от партийных политических вопросов или политических споров", – говорится в заявлении ВВС.

В знак солидарности с Линекером от участия в ближайшей программе отказались еще две легенды – Алан Ширер и Иан Райт. Экс-форвард Тоттенхэма начал свою медийную карьеру в 1995 году, сразу после завершения футбольной. Публика обожает Линекера за харизму и остроумные комментарии.

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