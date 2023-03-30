В своих социальных сетях мерсисайдцы сообщили, что 26-летний колумбиец, не игравший с октября из-за травмы колена, во вторник полноценно тренировался с командой. Отрицательной реакции на нагрузку обнаружено не было, а это значит, что Юрген Клопп сможет включить вингера в заявку.

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В текущем сезоне АПЛ Диас провел восемь матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. Напомним, что в 29-м туре английской Премьер Лиги Ливерпуль сыграет против Манчестер Сити. Мерсисайдцы занимают шестую строчку, имея в своем активе 42 очка. От "горожан" они отстают на 19 пунктов.

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