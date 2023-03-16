Очередной жертвой стал Стефан Байчетич. 18-летний полузащитник получил травму приводной мышцы из-за стрессовых нагрузок.

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"К сожалению, я получил травму, которая выбивает меня до конца сезона. Мне очень грустно прощаться с этим замечательным для меня сезоном, но я понимаю, что это часть футбола. Эта ситуация сделает меня только сильнее физически и морально.

Я также хотел бы поблагодарить вас, "красных", за поддержку в течение кампании. Уверяю вас, что сделаю все возможное, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо", – написал Байчетич в соцсетях.

Юный хавбек стал настоящим открытием нынешнего сезона, ворвавшись в основу Ливерпуля благодаря травмам других игроков. Юрген Клопп не мог нарадоваться прогрессом Стефана, который успел провести 19 матчей и оформить один гол.

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