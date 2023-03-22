Полузащитник Барселоны Гави при определенных обстоятельствах может стать свободным агентом летом. Этим хочет воспользоваться команда Юргена Клоппа.

Шансы Ливерпуля подписать Джуда Беллингема становятся все меньше. В то же время, летом завершаются контракты Наби Кейта, Алекса Окслейда-Чемберлена и Джеймса Милнера. Эти факторы заставляют Клоппа искать усиление в полузащите.

Суд официально отменил регистрацию нового контракта Гави – Барселона уже отреагировала

Как информирует Mirror, потенциальным новичком может стать Гави. Барселона не может зарегистрировать его контракт, действующий до 2026 года, из-за финансовых проблем. Если его не зарегистрируют в статусе игрока первой команды "блаугранас" до 30 июня, 18-летний испанец станет свободным агентом.

Напомним, Гави является одним из лидеров команды Хави Эрнандеса. В этом сезоне он провел 37 поединков, в которых отличился двумя голами и пятью ассистами.

Барселона одержала чемпионскую победу в драматической битве с Реалом – каталонцы оторвались на 12 очков.