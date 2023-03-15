Экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв выразил желание возглавить сборную Бразилии, информирует Bild. Сообщается, что Лёв хорошо представляет себе такое развитие событий.

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63-летний специалист проработал главным тренером сборной Германии 15 лет – с 2006 по 2021 год и выиграл чемпионат мира 2014 года. Именно на том Мундиале "манншафт" разбила в полуфинале турнира Бразилию со счётом 7:1. Это было вдвойне унизительно, ведь тот турнир состоялся именно в Бразилии.

С тех пор как Лёв покинул свою должность, он больше нигде не работал.

После увольнения Тите с поста главного тренера сборной Бразилии этой командой руководит временный наставник Рамон Менезес.

Сборная Бразилии официально определилась с временным тренером