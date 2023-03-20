"По поводу Динамо... У меня такое впечатление, что сами футболисты Динамо не осознают и не чувствуют ответственности за то, что они делают. Они не вырывают себе места в основе, им эти места в составе просто дают. Им не нужно ничего доказывать, не надо перепрыгивать выше головы, чтобы заработать место в старте Динамо, потому что оно у них просто есть.

"Я не против подать в отставку": Луческу назвал главную проблему Динамо после поражения от Зари

Я не хочу защищать Луческу, потому что не знаю, что у него в голове.

Знаю, что уже были зимой разговоры Луческу с президентом на тему: "А что вы думаете делать дальше? Вы, вообще, о следующем тренере думаете?". Сейчас у Луческу действует контракт еще на год и три месяца. То есть, этот сезон и следующий. Никто не знает, уйдет ли он, но никто из руководства Динамо не будет стимулировать его отставку. Луческу сам должен принять решение – уйдет ли он или нет.

И здесь дело не в деньгах, а в уважении к той работе, которую проделал Луческу в Динамо за короткий период времени. Насколько он готов дать собственный опыт, чтоб сформировать эту команду. Перед сезоном говорили, что нужно доверять молодежи. Им доверяют, но эта молодежь не тянет уровень киевского Динамо. Мы видим это.

Пригласить сильных легионеров нет возможности, а приглашать легионеров примерно такого уровня, как динамовская молодежь, нет смысла. Луческу еще будет искать выход из ситуации. Его слова на пресс-конференции, что он готов уйти, – это уже определенный сигнал. Сигнал того, что Луческу уже устал. Устал сражаться с обстоятельствами и, возможно, даже самим с собой. В таком почтенном возрасте выдерживать стрессы сложно. Это не та ситуация, когда ты знаешь, что у тебя сильная команда, которая играет и сделает все, что нужно. Здесь нужно ждать прогресса, который может и не наступить.

У Динамо ограничено количество игроков и ограничена вариативность. Конкуренции нет, гарантий Луческу дать никто не может. И в таких условиях Луческу должен принять решение – готов ли он дальше работать, или поблагодарить и оставить место людям, которые будут пытаться выйти из данной ситуации. Я думаю, что Луческу в душе надеется, что ему удастся сделать еще одну команду, которая может стать чемпионом, и уж потом спокойно уходить на отдых. Но выдержат ли нервы и здоровье?" – заявил Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, после поражения от Зари Мирча Луческу заявил, что готов уйти из Динамо в любой момент, если проблема неудачных результатов состоит в нем. В настоящее время киевляне занимают только 4 место в УПЛ, а в Лиге Европы заняли последнее место, набрав 1 очко.

Рух униз: творець сенсації в стилі Лобановського чи колишні зірки Динамо та Шахтаря – хто рятуватиме після Кучука?