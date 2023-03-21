В услугах самого титулованного румынского тренера в истории заинтересована Ницца. У клуба уже были первые контакты со специалистом, утверждает ProSport.

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Это произошло две-три недели назад. Луческу встречался с представителями "орлят" в Польше, которые представили ему проект, поговорили о философии клуба и сказали, что хотели бы начать сотрудничество как можно быстрее. Мирча ответил, что обдумает предложение и ответит летом.

Свою позицию наставник киевлян объяснил тем, что не хочет среди сезона бросать Динамо в сложной турнирной и военно-политической ситуации. Журналисты пытались взять комментарий у румына по поводу ситуации, но не смогли с ним связаться.

Напомним, четырехкратных чемпионов Франции после увольнения Люсьена Фавра временно возглавляет Дидье Дигар. С ним во главе Ницца еще не проигрывала – 8 побед и 5 мировых. Проблемой тренера является то, что у него нет тренерской лицензии категории Pro, которая позволяет работать наставником в команде высшего дивизиона.

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