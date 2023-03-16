"Вам может быть интересно, почему я все еще нахожусь в Украине? Я никогда не был трусом. Даже сейчас, хотя все очень сложно. С такой ситуацией я мог бы летом поехать в Фенербахче. Динамо пригласило меня 2 года назад, меня убедили. Я пришел и добился успеха.

Лобановский и Луческу оказались в топе тренеров, никогда не выигрывавших Лигу чемпионов – рейтинг FourFourTwo

Три титула за год, после чего произошло это безумие, эта война, несчастье, а потом все полностью изменилось. Я остался, потому что без футбола не выдержу. Но не знаю, как долго останусь, ведь наступает момент, когда я должен сказать, что это конец. Конечно, я думаю об этом, но такой вариант пока не рассматривал. Не видать света в конце тоннеля, не знаешь, что происходит. Это трудно.

Тренер, привыкший к успеху, страдает вдвое больше, чем привыкший к другому. Очень тяжело, когда ты всю жизнь сражался за победу, а потом смирился с ненормальной ситуацией. Прежде всего, ты думаешь только о происходящем, о тех, кто страдает. Я думаю о моих игроках. У них есть другие проблемы, связанные с семьей и друзьями. Это нелегко", – цитирует Луческу Sport Total.

"За выход в ЛЕ получили по 50 тысяч долларов": легенда МетаДона – о звонках Луческу, топового Мхитаряна, 1:9 от Динамо