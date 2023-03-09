"Играет роль то, что средства, за которые его купили... Будет критика от прессы за эти средства. Каждый его гол будет эту критику гасить. Ему нужно просто спокойно к этому всему относиться и делать свое дело.

"Мудрик принесет пользу Челси": Маркевич признался, какой совет дал экс-вингеру Шахтера

Что он работает, хочет развиваться – вы все прекрасно знаете и видите. Он преодолеет все это. Но мне кажется, что лучше бы он попал к Артете", – рассказал Ротань в интервью ТаТоТаке.

Напомним, что Михаил Мудрик зимой мог перейти в Арсенал, но выбрал Челси. Украинец сыграл всего в 6 матчах за "синих" в этом сезоне. Пока он не попадает в основной состав.

Челси пробил удачу Боруссии Д и вышел в 1/4 Лиги чемпионов – ужасные сигналы для Мудрика, без которого сложился пазл Поттера