Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула официальные обвинения форварду Фулхэма Александару Митровичу за его поведение во время матча 1/4 финала Кубка Англии с Манчестер Юнайтед (1:3).

Митрович обвинен в жестоком и ненадлежащем поведении в отношении главного рефери встречи Криса Каваны. Бомбардир "дачников" толкнул арбитра после того, как на 72-й минуте матча увидел перед собой красную карточку.

Звезда Шахтера, который сейчас зажигает в АПЛ, с ужасом вспомнил, как уезжал из Украины: "Еда и вода заканчивались"

В связи с этим Митровичу теперь грозит длительная дисквалификация. FA заявила, что стандартного наказания за подобное нарушение "явно недостаточно". Генеральный директор Ref Support Мартин Кассиди призвал дисквалифицировать серба на 181 день.

Главный тренер Фулхэма Марку Силва также был обвинен в хамском поведении по отношению к официальным лицам матча. Португальский специалист бросил бутылку с водой в направлении помощника судьи.

Фулхэм получил выговор за то, что не смог контролировать своих игроков в этой встрече.

Два удаления, дубль Фернандеша – Манчестер Юнайтед в тяжелом матче одержал победу в четвертьфинале Кубка Англии