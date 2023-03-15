Генеральный директор Беппе Маротта считает, что у бельгийского форварда нет никаких шансов остаться в команде. Интер не будет совершать полноценный трансфер, даже если Лукаку улучшит игровую форму.

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"Аренда была рассчитана на один сезон, ее срок истекает 30 июня. Независимо от выступлений до конца сезона Лукаку вернется в Челси. Я должен подчеркнуть, что сейчас продолжается аномальный сезон. С проблемами сталкиваемся не только мы, но и все другие команды. Все из-за паузы на проведение чемпионата мира.

Лукаку – это пример, Брозович тоже не играет так, как раньше. Оба страдали от травм и не до конца восстановились. Ромелу не может набрать форму, которая была его главной силой. С этой точки зрения, это уже не тот Лукаку, что в предыдущие годы", – высказался Маротта в Sky Sport.

Напомним, что бельгийский нападающий после провального прошлого сезона в Челси вернулся в Интер. В этом сезоне в его активе три гола и одна результативная передача в 14 матчах Серии А.

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