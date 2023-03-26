Международная пауза создала проблемы для главного тренера "сливочных" Карло Анчелотти. Тибо Куртуа, главный голкипер Реала, получил повреждение, выступая за национальную команду.

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Как сообщает официальный твиттер сборной Бельгии, игрок растянул аддукторы. Куртуа уже покинул команду, чтобы начать восстановление. Травма основного голкипера Реала дает шанс Андрею Лунину сыграть в ближайших матчах.

??????: Thibaut returned for precaution reasons back to Real Madrid due to a minor strain in the adductor. pic.twitter.com/WCHfAOXzA3 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 26, 2023

После перерыва на международную паузу "сливочные" встретятся с Вальядолидом, а затем, 5 апреля, с Барселоной. Заметим, что осенью, во время первого круга Ла Лиги, Лунин вышел в стартовом составе на матч против каталонцев и помог Реалу одержать победу над соперником со счетом 3:1.

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