Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал свой вызов в лагерь национальной команды на матч отбора Евро-2024 с Англией.

– Как оцениваешь свои кондиции?

– Я в порядке. Хорошо себя чувствую. Работаем каждый день. В этом сезоне играл больше, чем в предыдущих, поэтому ощущения и физически, и психологически – все хорошо.

– Быть чемпионом мира среди клубов – как это? Ты уже чемпион мира на уровне сборных, собираешь большие трофеи.

– Спасибо, но не хватает чемпиона мира на взрослом уровне. Еще есть над чем работать.

– Мы на старте серьезной квалификационной кампании. Англия, Италия – как ты смотришь в лицо этому вызову?

– Никогда не даю прогнозов, с кем бы ни играли. Все прекрасно понимают, кто у нас в группе. Кто такая Англия, кто такая Италия. Матчи будут сложнее, интереснее. Постараемся добыть положительный результат.

– Сыграть на Уэмбли – добавляет мотивации?

– Это история. Конечно, мотивация зашкаливает, – сказал Лунин в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, 26 марта сборная Украины проведет первый официальный матч под руководством временного наставника Руслана Ротаня – против сборной Англии на Уэмбли. За три дня до этого – в четверг, 23 марта – украинская команда запланировала сыграть контрольную встречу с Брентфордом.

Збірна України – вершник без голови: Ротань не потрібен, альтернативний кандидат і фактор Мудрика