Лунин подтянул в Реал "тяжелую артиллерию" – сын украинца привыкает к газону Сантьяго Бернабеу
Семейство Луниных уже мечтает о футбольной карьере своего отпрыска.
Украинский вратарь Реала Андрей Лунин похвастался милым фото на своей странице в социальной сети Instagram.
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На фотографии голкипер изображен вместе со своим сыном на стадионе Сантьяго Бернабеу. Лунин-младший непосредственно тестирует качество травяного покрытия, ползая по газону.
Напомним, в текущем сезоне Андрей провел за Реал 11 матчей (6 – в Ла Лиге, 1 – в Кубке Испании, 2 – в Лиге чемпионов и 2 – на клубном чемпионате мира), в которых пропустил 9 голов (в 4 поединках отстоял "на ноль"). Его контракт со "сливочными" действует до 30 июня 2024 года.
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