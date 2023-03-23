Теперь цена Лунина по версии Transfermarkt составляет 5 млн евро – украинец подорожал на 1 миллион по сравнению с предыдущими изменениями, которые были в октябре прошлого года.

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Помогли этому и две травмы Тибо Куртуа, из-за которых Лунин получил немало игрового времени в поединках, сыграв в 11 матчах этого сезона. Для сравнения, за всю прошлогоднюю кампанию украинец сыграл аж 4 игры за мадридцев.

Интересно, что Лунину еще далеко до своей максимальной стоимости в 8,5 млн - именно так оценивали украинского голкипера в 2018 году, когда он перебрался в Мадрид из Зари.

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