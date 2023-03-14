Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти определился с игроками, которые могут выйти на поле Сантьяго Бернабеу против Ливерпуля.

Украинский голкипер Андрей Лунин попал в заявку на матч против Ливерпуля. Единственная значительная потеря у Карло Анчелотти – Дэвид Алаба, который продолжает восстанавливаться после травмы.

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Реал сыграет против Ливерпуля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов 15 марта. Ответный матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча между командами завершилась разгромом мерсисайдцев со счетом 5:2. Андрей Лунин в этом сезоне в футболке "сливочных" выходил на поле в 11 матчах.

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