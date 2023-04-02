Команда Луческу стремилась исправиться за домашнее фиаско в прошлом туре против Зари. Матч, как и онлайн-трансляция Львов – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 13:00. Хозяева уволили главного тренера, хотя за 3 тура после возобновления УПЛ 2022/23 набрали очков даже больше, чем киевляне.

Динамо переиграло худшую команду УПЛ – провал сменился вдохновением Ваната, Шепелева и джокеров Луческу, а судья простил

Команды на старте обменялись ударами Шепелева и Бугая. Неплохой шанс был у Бенито, но мяч пролетел над воротами. Близким к голу был Ванат в первом тайме, который сначала немного не попал ударом головой, а позже пробил в перекладину.

После перерыва Владислав открыл счет во встрече: после розыгрыша штрафного нападающий пробил точно в угол ворот. А под конец игры Рамирес поставил точку во встрече, попав точно в нижний угол после паса Гармаша.