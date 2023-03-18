Оба коллектива начали 2023 год с побед, но во вторых поединках уступили – "сине-золотые" Заре, а "красные" Шахтеру. Сегодня очки особенно были необходимы львовянам, застрявшим на дне турнирной таблицы УПЛ.

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Однако первым забил Кривбасс. Дитятьев проиграл борьбу и сфолил против Устименко в штрафной. Арбитр указал на отметку, к которой подошел Капич. Рыбка дотянулся до мяча и перевел его в стойку, но тот предательски влетел киперу в спину и в ворота.

В конце тайма команда Юрия Вернидуба осталась в меньшинстве, ведь Татарков заработал удаление – дважды пошел в грубых подкатах против соперников. Это его вторая красная в сезоне. Львов выглядел довольно неплохо до перерыва, но после выхода из раздевалки действовал гораздо эффективнее.

На 74-й Дибанго сбил Мильченко в штрафной. Теперь пенальти в ворота гостей. Бугай не забил ударом в правый угол, но первым на добивании был Богунов. 1:1. Едва ли не в следующей атаке Кривбасс второй раз вышел вперед. Это Капич оформил дубль, замкнув прострел Хомченовского. Второй удар в створ от команды и второй гол!

Львов не сник и во второй раз сравнял счет. Результативный выстрел на 87-й минуте в свой актив записал Беляев. Ничья позволила Кривбассу набрать 25 очков и подняться на 7 место. Львов набрал 13 пунктов, но остался последним.