Львовяне недолго оставались без тренера после отставки Олега Дулуба. В клуб вернулся бывший коуч.

21 марта на загородной базе в Брюховичах команде представили нового наставника. Им стал Анатолий Бессмертным, сообщает официальный сайт "сине-золотых".

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Еще двумя претендентами на должность, по информации прессы, были Владимир Мазяр и Жилмар, однако руководство сделало выбор в пользу Бессмертного. Будет помогать ему ассистент Роман Пахолюк.

54-летний специалист уже раньше (с марта по август 2021 года) возглавлял "горожан". Тогда Львов под его руководством провел 16 поединков – 5 побед, 4 мировых и 7 поражений. Последним клубом Анатолия был Альянс из Липовой Долины. Также возглавлял Викторию, Черкащину, Полесье, Полтаву и Сумы.

Заметим, что перед старым новым тренером будет непростая задача – сохранить прописку в элите. Сейчас львовяне идут последними в турнирной таблице УПЛ, набрав всего 13 баллов.

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