"Горожане" официально подтвердили увольнение главного тренера Олега Дулуба и помощника Александра Грановского.

Львов и Кривбасс расписали голевую ничью – удаление, дубль и курьез

Последней каплей оказалась ничья с Кривбассом (2:2), которая не позволила покинуть зону вылета. Дулуб возглавил Львов в сентябре 2021 года. В нынешнем чемпионате команда под руководством белоруса набрала 13 очков и идет в турнирной таблице УПЛ на последней строчке.

По информации инсайдеров, на вакантную должность претендуют сразу 3 специалиста – Владимир Мазяр, Жилмар и Анатолий Бессмертный. Все они уже тренировали Львов. Следующий матч "горожане" проведут 2 апреля против Динамо.

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