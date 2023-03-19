Накануне Львов в матче 18-го тура чемпионата Украины на последних минутах спас ничью с Кривбассом (2:2). В течение игры хозяева дважды уступали в счете, однако дважды находили силы отыгрываться.

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На 72-й минуте в составе "горожан" дебютировал полузащитник Мурило Соуза. Бразилец стал 35-м футболистом львовян в текущем сезоне, что стало рекордным среди всех клубов элитного дивизиона, сообщает официальный сайт УПЛ.

Второе место по этому показателю занимает Ворскла (34 игрока), третья – Заря (33 исполнителя). Меньше всего футболистов пока использовал Верес (22).

Напомним, Львов после 18-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ последним, имея в своем активе 13 очков.

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