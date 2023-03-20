Олег Дулуб больше не будет тренировать Львов, сообщает блогер Евгений Кузьменко на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Отмечается, что клуб зимой набрал новую команду, и делал это спланировано уже не под белорусского специалиста. По информации источника, новым тренером львовской команды может стать Владимир Мазяр.

Напомним, Дулуб возглавил Львов в сентябре 2021 года. В текущем сезоне "горожане" под его руководством набрали 13 очков и идут в турнирной таблице УПЛ последними.

К слову, накануне был уволен еще один белорусский специалист – после поражения от Шахтера должность главного тренера Руха покинул Леонид Кучук.

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