После информации об отставке Олега Дулуба различные СМИ озвучили нескольких претендентов на должность.

На должность нового наставника Львова претендует сразу три специалиста. По информации Игоря Цыганыка, главным фаворитом является Владимир Мазяр, также рассматривают кандидатуру Жилмара.

Львов уволил Дулуба с должности главного тренера, – источник

ТаТоТаке называет другого кандидата – Анатолия Бессмертного. Решение об отставке Олега Дулуба принимал новый вице-президент Львова Алексей Боровиков. Игроки команды и персонал клуба восприняли новость с недовольством.

Напомним, Дулуб возглавил Львов в сентябре 2021 года. В текущем сезоне "горожане" под его руководством набрали 13 очков и идут в турнирной таблице УПЛ последними. К слову, накануне был уволен еще один белорусский специалист – после поражения от Шахтера должность главного тренера Руха покинул Леонид Кучук.

"Послухався тренера, побіг у центр і забив": рятівник Львова – про важкий матч із Кривбасом та очікування Динамо