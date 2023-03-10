"У меня снова были такие же муравьи, как когда-то. Мы заслужили это. Конечно, нельзя думать, что мы постоянно будем в восьмерке лучших, но сейчас мы в этой группе, поэтому будем бороться дальше. Нужно использовать возможности.

Пиоли назвал два клуба, с которыми хотел бы избежать встречи в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В январе мы потеряли уверенность в себе, пропускали много голов, и то, что Тоттенхэм нам не забил, – самое важное. Уровень зрелости после успеха в Лондоне вырос. Мы знаем, с чего начали этот путь, но все еще не знаем, где его закончим. Мы молодые. С Пиоли у нас сразу возникло взаимопонимание, у него отлично получается общаться с руководством и тренировать.

Выиграть Серию А будет сложно, но мы должны попасть в четверку. Что касается жеребьевки Лиги чемпионов, то я бы предпочел избежать итальянских команд, хотя в нынешней ситуации нас устроит кто угодно. Сейчас не стоит ожидать, что мы будем выступать на уровне Баварии, Манчестер Сити и Реала, но если один из этих клубов нам попадется, то мы будем сражаться", – цитирует Мальдини gazzetta.it.

Кроме "россонери", в четвертьфинал уже пробились Челси, Бавария и Бенфика. Жеребьевка состоится 17 марта в 13:00 по Киеву.

Милан впервые за 11 лет вышел в 1/4 ЛЧ – Тоттенхэм провалился и стал дебютной потерей АПЛ в еврокубках